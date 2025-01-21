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Иван Афанасьев 21 января 2025, 12:35 235 Производство

ДСТ-Урал представил сельхозтрактор FT-741

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Модель представлена в каталоге на сайте компании «ДСТ-Урал» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»).

 © t.me

Модель входит в серию FT-7. Трактор оборудован двигателем ЯМЗ-652 с мощностью 412 л.с. Управление движением и оборудованием трактора происходит при помощи рулевого колеса.

Гусеничный трактор FT-7 предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы. Может осуществлять посев зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов. Производить уборочные работы в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборке зерновых и технических культур, выполнения транспортных и погрузочных работ.

На технику FT-741 устанавливается гидрообъемная трансмиссия с электронным управлением, которая позволяет бесступенчато изменять скорость и тягу трактора в оптимальном режиме работы ДВС, позволяя минимизировать затраты топлива.

Масса трактора — 19 000 кг.

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Источник: https://t.me/agroreport/2304

трактор, сельхозтехника, спецтехника, управление, кабина
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