Интерактивные моноблоки с бесконтактным управлением начали выпускать в Москве

Столичное предприятие «Некс-Т», работающее под брендом NexTouch, начало серийный выпуск интерактивных моноблоков, в которых вычислительный блок и сенсорный экран объединены в едином корпусе. Ключевая особенность новинки — отечественный жидкокристаллический модуль, а также поддержка бесконтактного управления на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Устройство ориентировано на офисы, образовательные и медицинские учреждения, промышленные площадки, государственные структуры и объекты критической информационной инфраструктуры. С его помощью сотрудники могут визуализировать производственные данные, вести мониторинг и анализ, работать с цифровыми и трёхмерными моделями, а также обучать персонал непосредственно на рабочем месте. Опциональные бесконтактные сценарии делают взаимодействие с техникой более интуитивным.

По словам генерального директора NexTouch Владимира Крикушенко, запуск серийного производства жидкокристаллических модулей внутри страны меняет расстановку сил на рынке. Локальный выпуск обеспечивает стабильные поставки критически важного компонента для множества отраслей. Если раньше такие модули полностью завозились из-за рубежа, а производители зависели от внешних поставок и ценовых колебаний, то теперь собственное производство сокращает издержки и сроки доставки, снижает импортную зависимость и открывает более широкие возможности для применения российских разработок.

Развитие проекта происходит в рамках особой экономической зоны «Технополис Москва», которая в 2026 году отмечает 20-летие. За два десятилетия она прошла путь от стартовой площадки для инновационных инициатив до ключевого хаба отечественной промышленности и центра притяжения компаний, определяющих технологический суверенитет страны. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 430 гектаров работает более 240 высокотехнологичных предприятий в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Ранее сообщалось и о других уникальных разработках столичных предприятий: квантовом датчике и мини-шаттле для космических исследований, малом спутнике для дистанционного зондирования Земли, плазменной двигательной установке для спутников, нейросетевом ускорителе для роботов и систем умного города, высокоскоростном оборудовании для сетей 5G и ряде других решений.