Олигофруктоза открывает новые возможности в производстве пребиотических продуктов

Олигофруктоза открывает новые возможности в производстве пребиотических продуктовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российские ученые провели сравнительный анализ пребиотических свойств и ключевых технологических параметров олигофруктозы и инулина, широко используемых в пищевой промышленности в качестве пребиотических добавок.
Заказчиком выступил холдинг «СОЮЗСНАБ» — крупнейший российский производитель пищевых ингредиентов. Исследование показало, что ключевой причиной различия свойств является разница в длине цепей олигосахаридов и молекулярной массе олигофруктозы и инулина.
Благодаря своей короткоцепочечной структуре, олигофруктоза эффективнее работает как пребиотик, по сравнению с инулином. Это связано с тем, что короткие цепи FOS (фруктоолигосахаридов) быстрее и легче ферментируются в кишечнике, стимулируя рост полезных бактерий и оказывая более выраженный положительный эффект на микробиоту. Сравнение качественных показателей представлено в таблице.
|
Качественный показатель
|
Олигофруктоза
|
Инулин
|
молекулярная масса
|
300-2000 г/моль
|
5000-6000 г/моль
|
длина цепи
|
10-60
|
2-10
|
ферментация в кишечнике
|
до 8 ч
|
более 12 ч
|
сладость (от сладости сахара)
|
50-60%
|
0-10%
|
растворимость
|
100 г/л
|
5-40 г/л
|
вязкость
|
менее 20 мПа·с
|
20-100 мПа·с
Исследование открывает потенциал ФОС как лучшего пребиотика, а вследствие — новые возможности в производстве обогащенных продуктов, в том числе премиум-сегмента, которые требуют применения инновационных и более эффективных решений.
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