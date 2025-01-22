стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
snab 22 января 2025, 14:23 38 Агропром и пищевая промышленность

Олигофруктоза открывает новые возможности в производстве пребиотических продуктов

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Российские ученые провели сравнительный анализ пребиотических свойств и ключевых технологических параметров олигофруктозы и инулина, широко используемых в пищевой промышленности в качестве пребиотических добавок.

Заказчиком выступил холдинг «СОЮЗСНАБ» — крупнейший российский производитель пищевых ингредиентов. Исследование показало, что ключевой причиной различия свойств является разница в длине цепей олигосахаридов и молекулярной массе олигофруктозы и инулина.

Благодаря своей короткоцепочечной структуре, олигофруктоза эффективнее работает как пребиотик, по сравнению с инулином. Это связано с тем, что короткие цепи FOS (фруктоолигосахаридов) быстрее и легче ферментируются в кишечнике, стимулируя рост полезных бактерий и оказывая более выраженный положительный эффект на микробиоту. Сравнение качественных показателей представлено в таблице.

Качественный показатель

Олигофруктоза

Инулин

молекулярная масса

300-2000 г/моль

5000-6000 г/моль

длина цепи

10-60

2-10

ферментация в кишечнике

до 8 ч

более 12 ч

сладость (от сладости сахара)

50-60%

0-10%

растворимость

100 г/л

5-40 г/л

вязкость

менее 20 мПа·с

20-100 мПа·с

Исследование открывает потенциал ФОС как лучшего пребиотика, а вследствие — новые возможности в производстве обогащенных продуктов, в том числе премиум-сегмента, которые требуют применения инновационных и более эффективных решений.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен


  • snab
  • 0
пищевые ингредиенты, олигофруктоза, инулин, ФОС, FOS
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,