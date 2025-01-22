Олигофруктоза открывает новые возможности в производстве пребиотических продуктов

Российские ученые провели сравнительный анализ пребиотических свойств и ключевых технологических параметров олигофруктозы и инулина, широко используемых в пищевой промышленности в качестве пребиотических добавок.

Заказчиком выступил холдинг «СОЮЗСНАБ» — крупнейший российский производитель пищевых ингредиентов. Исследование показало, что ключевой причиной различия свойств является разница в длине цепей олигосахаридов и молекулярной массе олигофруктозы и инулина.

Благодаря своей короткоцепочечной структуре, олигофруктоза эффективнее работает как пребиотик, по сравнению с инулином. Это связано с тем, что короткие цепи FOS (фруктоолигосахаридов) быстрее и легче ферментируются в кишечнике, стимулируя рост полезных бактерий и оказывая более выраженный положительный эффект на микробиоту. Сравнение качественных показателей представлено в таблице.

Качественный показатель Олигофруктоза Инулин молекулярная масса 300-2000 г/моль 5000-6000 г/моль длина цепи 10-60 2-10 ферментация в кишечнике до 8 ч более 12 ч сладость (от сладости сахара) 50-60% 0-10% растворимость 100 г/л 5-40 г/л вязкость менее 20 мПа·с 20-100 мПа·с

Исследование открывает потенциал ФОС как лучшего пребиотика, а вследствие — новые возможности в производстве обогащенных продуктов, в том числе премиум-сегмента, которые требуют применения инновационных и более эффективных решений.

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