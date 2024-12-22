В Магадане открыт новый терминал аэропорта «Сокол»

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Здание аэровокзала аэропорта Магадана имени Владимира Высоцкого, открытое в 1961 году, за период эксплуатации морально устарело и перестало в полной мере обеспечивать потребности в пропускной способности. Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий обеспечит обслуживание пассажиров и авиакомпаний на уровне, отвечающем лучшим мировым стандартам качества. Первый тестовый рейс был выполнен 20 декабря 2024 года.

Архитектурный облик и интерьеры терминала отражают особенности природы, богатства края, само здание — «воздушное», из стекла с золотыми цветами. В результате реконструкции площадь аэровокзального комплекса выросла с 10,2 тыс. кв. м до 14,4 тыс. кв. м. Теперь эта воздушная гавань способна обслуживать самолеты средней и большой вместимости. Терминал оснащен современным аэропортовым оборудованием, двумя телетрапами, пятью выходами на посадку и способен обеспечить пропускную способность 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год.

Проект реконструкции реализован при поддержке ВЭБ.РФ, объем участия корпорации развития оценивается в 6,07 млрд рублей, из которых 4,07 млрд рублей — льготное финансирование ВЭБ.РФ по линии Минвостокразвития России, предоставляемое приоритетным проектам Дальнего Востока. Проект реализован также с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».

Помимо этого, в аэропорту ведется реконструкция аэродромной инфраструктуры, которая будет продолжена в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система». В планах реконструкция рулежных дорожек, замена светосигнального оборудования, реконструкция воздушного перрона и системы электроснабжения аэродрома.

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

© kolyma.ru

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