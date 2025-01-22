В Астраханской области открылась ферма по разведению страусов

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Ферма расположена на территории предприятия «АгроКаспий бизнес» в Камызякском районе. На данный момент туда уже доставили 11 страусов, а также запланировано создание инкубационного цеха.

Астраханцы уже имеют опыт в разведении страусов. Ранее фермер Салих Патеев получил грант по программе «Агростартап», чтобы заняться разведением экзотической птицы. На тот момент у него было шесть страусов и яйца, которые должны были привести к появлению еще десяти.

Африканские страусы могут жить до 50 лет, а взрослая особь достигает веса от 80 до 160 кг. Их мясо обладает диетическими свойствами и приятным вкусом, а из их кожи изготавливают одежду и обувь, а перья используются для украшения шляп. Страусиные яйца достаточно крупные; из одного можно приготовить яичницу на целую сковороду, а скорлупу применяют для создания абажуров. Кроме того, страусиный жир используется в косметологии благодаря своим целебным свойствам.

Еще один фермер из Астраханской области, Шамиль Ажгалиев, пробовал разведение страусов эму, привезя двух особей из Адыгеи. В 2000-х годах экс-мэр Камызяка, Олег Никулика, также занимался разведением страусов в селе Иванчуг, но содержащаяся ферма просуществовала недолго и закрылась из-за упавшего спроса на страусиное мясо.

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