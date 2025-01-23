Аэропорт Чебоксар оснащен российской системой посадки самолетов

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Международный аэропорт Чебоксары имени А.Г. Николаева оснащен системой посадки самолетов производства компании «Азимут» (входит в «Ростех»), сообщается на сайте госкорпорации.

«Инструментальная система посадки ILS 2700 позволяет передавать на борт воздушного судна информацию об удалении от взлетно-посадочной полосы, а также данные по отклонению от курса при заходе на посадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что измерение параметров и характеристик оборудования проводилось на специально оборудованном самолете-лаборатории. Основные параметры и технические характеристики ILS 2700 соответствуют требованиям и рекомендациям ICAO.

Управление наземными радиомаяками и их диагностика осуществляется с командно-диспетчерского пункта, маяки размещаются в унифицированном контейнере, имеющем системы жизнеобеспечения, охранной и пожарной сигнализации.

«Система инструментального захода воздушного судна на посадку по радиомаякам ILS 2700 позволит самолетам приземляться при неблагоприятных метеоусловиях и в целом повысит безопасность воздушного движения аэропорта», — приводятся в сообщении слова генерального директора компании «Азимут» Аскера Саидова.

Сообщается также, что такая инструментальная система внедрена в ряде аэропортов России, Белоруссии, Армении и Казахстана. Оборудование, в частности, работает в аэропортах Анапы, Москвы, Орска, Оренбурга, Ставрополя.

АО «ПК Азимут» включает сеть производств, выпускает оборудование для комплексных систем безопасности.

А в аэрогавани Оренбурга сегодня ввели в эксплуатацию новую светосигнальную систему. Предыдущая эксплуатировалась с 2001 года. Новая же система обеспечивает взлет и посадку воздушных судов сразу с двух направлений.

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