стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
artal 13 марта 2025, 07:52 119 Производство

КамАЗ возобновил выпуск карьерных самосвалов поколения К5

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © kamaz45.ru

КамАЗ обновил четырёхосный самосвал 65951. В 2021 году российский автогигант анонсировал производство самосвала 8×4 полной массой 50 тонн: предполагалось, что выпуск таких машин для карьерной работы будет налажен летом 2022-го. Однако пресловутые санкции помешали реализации этого проекта.

Машина образца 2025 года получила усиленные ведущие мосты, более мощную раму, а также четырёхточечную подвеску кабины. Кроме того, автомобиль отныне оборудован системой обогрева самосвальной платформы выхлопными газами.

Кроме того, в новом варианте самосвал оснащается 13-литровым двигателем вместо 12-литрового: он выдаёт 482 силы против 450. Коробка передач осталась механической 16-ступенчатой, но теперь агрегаты делает КамАЗ, а не покупает немецкие.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: quto.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


  • artal
  • 6
КамАЗ, Набережные Челны, Татарстан
  • Badassgoliath Badassgoliath
    13.03.2508:20:24

    предполагалось, что выпуск таких машин для карьерной работы будет налажен летом 2022-го. Однако пресловутые санкции помешали реализации этого проекта.

    Оно и к лучшему. Зачем проект, в котором ключевые компоненты — импортные? И ладно бы хоть поставщики надёжные были — так ведь нет.

    Надеюсь почитать про закупки этих машин нашими карьерами. Пока что читал только про закупки нашими карьерами иностранных самосвалов.

    Отредактировано: Badassgoliath~08:27 13.03.25
    #1298189
  • Нет аватара mikr
    13.03.2509:33:48

    Это не карьерная машина, а тяжелый самосвал для перевозки по дорогам общего пользования. Чисто карьерная машина выглядит совершенно иначе. Например, БелАЗ-75710.

    #1298195
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      13.03.2509:54:31

      В карьеры тоже идут. Где не очень большие объёмы

      #1298198
      • Нет аватара mikr
        13.03.2510:25:16

        Любой дорожный самосвал идет в карьеры. Дело не в объеме, а в специфике. Чисто карьерная машина работает только в карьере и на дороги выходить не может. Ее предназначение — вывоз пустой породы в отвал и перевозка руды к месту первичного обогащения.

        #1298204
        • Е.Юрий Е.Юрий
          13.03.2512:24:53

          Любой дорожный самосвал идет в карьеры. Дело не в объеме, а в специфике. Чисто карьерная машина работает только в карьере и на дороги выходить не может.

          Каръеры разные бывают, в том числе и по транспорной доступности. Есть каръеры, допустим песчаный, где после погрузки машина должна выгрузится на бетонном зааоде. Обычный самосвал имеет меньшую грузоподъемность и рейс получается дороже. Каръерные начинаются от 25 тонн и выше.

          Отредактировано: Е.Юрий~12:25 13.03.25
          #1298222
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,