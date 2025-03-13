КамАЗ возобновил выпуск карьерных самосвалов поколения К5

КамАЗ возобновил выпуск карьерных самосвалов поколения К5Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
КамАЗ обновил четырёхосный самосвал 65951. В 2021 году российский автогигант анонсировал производство самосвала 8×4 полной массой 50 тонн: предполагалось, что выпуск таких машин для карьерной работы будет налажен летом 2022-го. Однако пресловутые санкции помешали реализации этого проекта.
Машина образца 2025 года получила усиленные ведущие мосты, более мощную раму, а также четырёхточечную подвеску кабины. Кроме того, автомобиль отныне оборудован системой обогрева самосвальной платформы выхлопными газами.
Кроме того, в новом варианте самосвал оснащается 13-литровым двигателем вместо 12-литрового: он выдаёт 482 силы против 450. Коробка передач осталась механической 16-ступенчатой, но теперь агрегаты делает КамАЗ, а не покупает немецкие.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В России запустили сборку полностью отечественных дизельных моторов
«Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массово...оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.
-
88 автобусов для Башкортостана
Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
-
В Крыму протестировали пригородный автобус НЕФАЗ
В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
13.03.2508:20:24
13.03.2509:23:41
13.03.2509:33:48
13.03.2509:54:31
13.03.2510:25:16
13.03.2512:24:53