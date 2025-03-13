КамАЗ возобновил выпуск карьерных самосвалов поколения К5

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КамАЗ обновил четырёхосный самосвал 65951. В 2021 году российский автогигант анонсировал производство самосвала 8×4 полной массой 50 тонн: предполагалось, что выпуск таких машин для карьерной работы будет налажен летом 2022-го. Однако пресловутые санкции помешали реализации этого проекта.

Машина образца 2025 года получила усиленные ведущие мосты, более мощную раму, а также четырёхточечную подвеску кабины. Кроме того, автомобиль отныне оборудован системой обогрева самосвальной платформы выхлопными газами.

Кроме того, в новом варианте самосвал оснащается 13-литровым двигателем вместо 12-литрового: он выдаёт 482 силы против 450. Коробка передач осталась механической 16-ступенчатой, но теперь агрегаты делает КамАЗ, а не покупает немецкие.

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