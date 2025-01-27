«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» запустил собственное производство гидроцилиндров

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Новое направление производства гидроцилиндров для КМУ стало возможным благодаря многолетнему опыту и высокой квалификации специалистов компании. Инженеры, конструкторы, технологи и сварщики завода применяют передовые технологии и высокоточное оборудование, включая станки с числовым программным управлением (ЧПУ), чтобы обеспечить безупречное качество продукции.

Гидроцилиндры, производимые на заводе УЗПМ АНТ, соответствуют строгим стандартам качества и надежности. Особое внимание уделяется чистоте комплектующих, которые устанавливаются внутри гидроцилиндров и работают непосредственно с гидравлической жидкостью. Эти детали проходят ультразвуковую очистку, удаляющую не только производственные загрязнения, но и заусенцы.

После сварки, очистки и сборки каждый гидроцилиндр проходит испытания на специальном стенде с подключением гидравлической станции. Многократные циклы работы под заданным давлением подтверждают соответствие заявленным характеристикам. Отдел технического контроля осуществляет межоперационный контроль качества каждой детали в процессе производства.

«Уральский завод подъемных механизмов АНТ» на протяжении многих лет является производителем крано-манипуляторных установок марки АНТ. Первый манипулятор, получивший обозначение АНТ-12-2 был собран и испытан в 2010 году. С тех пор линия по сборке КМУ АНТ неоднократно модернизировалась, что позволило расширить номенклатуру выпускаемых моделей и значительно улучшить их качество и надежность в эксплуатации. Сегодня манипуляторы АНТ способны конкурировать не только со своими отечественными аналогами, но и с продукцией зарубежных производителей, таких как Palfinger, Fassi, HIAB и др.

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