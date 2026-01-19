Детская поликлиника построена в ходе реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» (с 2025 года — национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»). Это современное трехэтажное здание общей площадью 5,6 тыс. кв. м, рассчитанное на 250 посещений в смену, в котором дети будут получать качественную медицинскую помощь.

На данный момент здесь трудятся 36 профессионалов своего дела, и теперь их кабинеты распахивают двери в новом, просторном здании. Все помещения укомплектованы современным оборудованием. Ранее детское отделение находилось в здании районной больницы, а теперь юных пациентов ждут просторные светлые кабинеты.

В поликлинике — профилактическое, консультативно-диагностическое, эндоскопическое отделения, дневной стационар на четыре койки, кабинеты неотложной помощи, пространства для телемедицинских консультаций специалистов. В учреждении предусмотрены зоны для кормления грудничков, кабинеты здорового ребёнка, прививочный пункт и офтальмологический центр. Ещё обустроено физиотерапевтическое отделение. Оно включает помещения для массажа, ЛФК и ингаляций.