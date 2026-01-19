В Павловском районе Краснодарского края торжественно открыли новую детскую поликлинику
Детская поликлиника построена в ходе реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» (с 2025 года — национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»). Это современное трехэтажное здание общей площадью 5,6 тыс. кв. м, рассчитанное на 250 посещений в смену, в котором дети будут получать качественную медицинскую помощь.
На данный момент здесь трудятся 36 профессионалов своего дела, и теперь их кабинеты распахивают двери в новом, просторном здании. Все помещения укомплектованы современным оборудованием. Ранее детское отделение находилось в здании районной больницы, а теперь юных пациентов ждут просторные светлые кабинеты.
В поликлинике — профилактическое, консультативно-диагностическое, эндоскопическое отделения, дневной стационар на четыре койки, кабинеты неотложной помощи, пространства для телемедицинских консультаций специалистов. В учреждении предусмотрены зоны для кормления грудничков, кабинеты здорового ребёнка, прививочный пункт и офтальмологический центр. Ещё обустроено физиотерапевтическое отделение. Оно включает помещения для массажа, ЛФК и ингаляций.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0