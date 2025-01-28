В КемГУ по нацпроекту «Наука и университеты» открыли современный учебный комплекс с общежитием

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27 января в Кемеровском государственном университете начал работу учебный комплекс, на возведение которого в рамках нацпроекта «Наука и университеты» была выделена федеральная целевая субсидия — более 1,6 млрд рублей. В общежитии на бульваре Строителей смогут проживать более 400 студентов. Для них доступны гимнастический зал, лыжная база, коворкинги и столовая. На площади более 16 тысяч кв. метров также размещены учебный корпус, три многофункциональные спортивные площадки, зона отдыха, воркаута, парковки.

Лекции, презентации и видеоконференции можно будет проводить в специальной «умной аудитории», в которой установлена видеостена, способная передавать изображение в формате 4К. Кроме того, сюда же интегрировали и умного голосового помощника, который не только может отвечать на вопросы студентов, но и умеет управлять светом в помещении, открывать шторы на окнах и выводить на видеостену необходимую визуальную информацию.

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