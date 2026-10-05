В Кемерове открыли новый парк с пешеходным мостом и памятником Невскому
В Кемерове убрали строительные леса на новой набережной Искитимки, закрывающие проход к пешеходному мосту и новому парковому пространству. Со 2 октября прогуляться по новому парку могут все желающие.
На этот раз обошлись без торжественных мероприятий: парк просто открыли для посещения. И горожане не заставили себя ждать: несмотря на рабочий день, в парке к 14:00 (назначенному времени открытия) собралось немало народу.
Главных константы у нового парка три: пешеходный мост, памятник и памп-трек.
Пешеходный мост с подсветкой соединяет два парка — имени Жукова и новый, пока безымянный. На его строительство ушло почти 200 млн рублей.
Памятник Александру Невскому работы скульптора Даши Намдакова появился чуть позже моста — и быстро стал предметом для споров: одним не нравился его дизайн, другим — что конь и всадник стоят задом к оживлённой дороге. Впрочем, с территории самого парка скульптура смотрится вполне органично.
Третий знаковый элемент — самый большой в Кузбассе асфальтированный памп-трек, оценить который смогут, правда, только любители экстремальных катаний. Зато выглядит он внушительно.
Текст:Ольга МихайловаФото: Александр Денисов / A42.RU
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