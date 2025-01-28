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Katamaran 28 января 2025, 13:39 106 Судостроение и судоходство

На СЗ «КМЗ» начато строительство самоходного плашкоута проекта 20931

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На СЗ «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область) приступили к постройке самоходного плашкоута проекта 20931 для крупного судостроительного завода в Ленинградской области.

 © kmz1.ru

Плашкоут — это катер с двигателем и носовой аппарелью (откидной частью). Он предназначен для доставки с судна-носителя на побережье, в том числе необорудованное, личного состава, различных грузов или техники общей массой до 5 тонн.

Плашкоут рассчитан на эксплуатацию в прибрежных, рейдовых или портовых районах на расстояние от места убежища или судна-носителя не более 5 миль при волнении не более 2 баллов. Также допускается эксплуатация плашкоута в условиях возможного обледенения.

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Источник: https://kmz1.ru/news/kmz-pristupil-...a-dlya-sudostroitelnogo-zavoda.html

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