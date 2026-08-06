Самусьский ССЗ и Омский ССЗ построили две баржи проекта RDB66.68МА
Государственная транспортная лизинговая компания (группа ВЭБ.РФ) и компания «Максимум» подписали акты передачи в лизинг двух сухогрузных аппарельных барж-площадок проекта RDB66.68МА. Об этом сообщила ГТЛК в своих социальных сетях.
Новые баржи-площадки построили корабелы двух российских верфей — Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе и Омском судоремонтно-судостроительном заводе.
Несамоходные баржи подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах.
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