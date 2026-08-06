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2 дня назад 1533
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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Самусьский ССЗ и Омский ССЗ построили две баржи проекта RDB66.68МА

Государственная транспортная лизинговая компания (группа ВЭБ.РФ) и компания «Максимум» подписали акты передачи в лизинг двух сухогрузных аппарельных барж-площадок проекта RDB66.68МА. Об этом сообщила ГТЛК в своих социальных сетях.

Новые баржи-площадки построили корабелы двух российских верфей — Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе и Омском судоремонтно-судостроительном заводе.

Несамоходные баржи подходят для перевозки минерально-строительных грузов, в том числе негабаритных и опасных грузов в заводской таре или контейнерах.

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Источник: paluba.media

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