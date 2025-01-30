Автобусы КАМАЗ обновили иркутский автопарк

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Десять новеньких пассажирских автобусов КАМАЗ прибыли на территорию Иркут-Автотранс. Современные отечественные машины совсем скоро выйдут на маршруты и будут с комфортом возить работников Иркутского авиационного завода.

«Работу в этом направлении мы начали весной 2023 года, — рассказывает главный инженер Иркут-Автотранс Евгений Чернецов. — Готовили проект, документацию, всё просчитывали, рассматривали разные модели автобусов. Одними из самых главных критериев были пассажировместимость, межгород и возможность перевозить детей. Мы очень ждали новые автобусы».

Новые междугородные автобусы оборудованы 44 мягкими эргономичными регулируемыми пассажирскими сиденьями с трёхточечными ремнями безопасности. Пока сиденья обтянуты целлофаном, но скоро на них наденут новые чехлы, идущие в комплекте. Полная загрузка со стоячими местами рассчитана на 73 человека.

Автобусы КАМАЗ — современные и комфортабельные. Панели салона отделаны велюром. Благодаря тонированным стеклопакетам со сдвижными форточками, шторкам и трём потолочным вентиляторам в автобусах будет комфортно даже в самый жаркий день. А пять отопителей салона и ещё один для водителя согреют зимой. Также предусмотрены индивидуальные обдув и освещение для пассажиров. Кроме прочего, машины оборудованы автоматическими системами пожаротушения. В автобусах установлен мощный, при этом экономичный и экологичный двигатель класса Евро-5.

Водители уже оценили новые машины и распределили их между собой. Вместе с корреспондентом заводской газеты «Иркутский авиастроитель» Андрей Шипицын впервые зашёл в салон и завёл новый автобус, на котором скоро он будет возить на работу и домой ангарчан. «У каждой машины свои нюансы. Пока сложно про них что-то сказать, ещё ведь не ездили. Думаю, быстро их освоим. Руль-то везде круглый», — улыбается Андрей Александрович.

По пути в Иркутск автобусы прошли первое техобслуживание в Красноярске. Вскоре машины поставят на учёт в ГИБДД, установят видеонаблюдение и ГЛОНАСС, проведут другие необходимые процедуры. Планируется, что новые автобусы выйдут на маршруты в начале марта.

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