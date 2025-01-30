ПАО «КАМАЗ»

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© t.me

Крупнейшее муниципальное предприятие Красноярска «САТП» приобрело два новых современных кохера для литого асфальта МК 4000 — на прицепе и на шасси КАМАЗ

Оборудование представляет собой автономные термос-бункеры, предназначенные для производства и транспортировки любых видов литого асфальтобетона. Установки отличаются высокой надёжностью, экологичностью и простотой использования.

Среди основных преимуществ техники — система компьютерного управления, датчики аварийного отключения, поворотная система подачи смеси, низкий уровень шума двигателя, что особенно важно, поскольку большинство ремонтных работ проводится в ночное время.

Совсем скоро новая техника приступит к ремонту дорог, а пока она проходит подготовку к эксплуатации.

© t.me

Крупнейшее муниципальное предприятие Красноярска «САТП» приобрело два новых современных кохера для литого асфальта МК 4000 — на прицепе и на шасси КАМАЗ

Оборудование представляет собой автономные термос-бункеры, предназначенные для производства и транспортировки любых видов литого асфальтобетона. Установки отличаются высокой надёжностью, экологичностью и простотой использования.

Среди основных преимуществ техники — система компьютерного управления, датчики аварийного отключения, поворотная система подачи смеси, низкий уровень шума двигателя, что особенно важно, поскольку большинство ремонтных работ проводится в ночное время.

Совсем скоро новая техника приступит к ремонту дорог, а пока она проходит подготовку к эксплуатации.

© t.me

Передвижной диагностический комплекс КАМАЗ для удалённых населённых пунктов Кубани

Сегодня в Краснодаре состоялась торжественная передача мобильного диагностического комплекса на базе КАМАЗа для Северской центральной районной больницы. В церемонии приняли участие генеральный директор КТК Николай Горбань, заместитель генерального директора АО «КТК-Р» по связям с Правительством Российской Федерации Михаил Гришанков, заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова, министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Комплекс необходим для улучшения качества оказываемой медицинской помощи в Северском районе Кубани.

Мобильный диагностический кабинет флюорограф-маммограф установлен на базе шасси КАМАЗ-4308. Фургон изготовлен из цельных сэндвич-панелей, оцинкованное основание выполнено из стального профиля.

Передвижной диагностический комплекс приобретён на средства Каспийского Трубопроводного Консорциума, который реализует благотворительные проекты и оказывает поддержку Краснодарскому краю.

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