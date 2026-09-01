Россия завоевала 4 золота на Международной географической олимпиаде в Сербии
В Белграде (Республика Сербия) прошла Международная юниорская географическая олимпиада (International Junior Geography Olympiad). В состав сборной команды РФ вошли 6 школьников. Ребята завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль.
Руководителем команды выступил доцент географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Богачев. Его заместителями стали ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Кириллов и учитель географии ОАНО «Новая школа» Анна Ромашина.
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