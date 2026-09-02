1 день назад

1 день назад 1521

Российский морской регистр судоходства выдал на судно комплект классификационных документов, которые удостоверяют соответствие краболова всем применимым требованиям Регистра и его готовность к работе в районах промысла.

Судно построено в рамках программы инвестквот на Находкинском судоремонтном заводе по проекту «Дамен Инжиниринг» для ООО «ТРК».

Выдаче документов предшествовал полный цикл испытаний, в ходе которых выполнена проверка мореходных качеств судна, работы оборудования и его параметров на ходовых режимах, сообщает РМРС.

Официальная закладка первой серии из восьми краболовных судов проекта ССа5712LS, разработанного «Дамен Инжиниринг», состоялась в мае 2020 года.

От судов действующего рыбопромыслового флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса, наличие 9-ти RSW-танков для хранения и перевозки живого краба в специальных клетях, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.