Завершено строительство краболова «Залив Шелихова» проекта ССа5712LS
Российский морской регистр судоходства выдал на судно комплект классификационных документов, которые удостоверяют соответствие краболова всем применимым требованиям Регистра и его готовность к работе в районах промысла.
Судно построено в рамках программы инвестквот на Находкинском судоремонтном заводе по проекту «Дамен Инжиниринг» для ООО «ТРК».
Выдаче документов предшествовал полный цикл испытаний, в ходе которых выполнена проверка мореходных качеств судна, работы оборудования и его параметров на ходовых режимах, сообщает РМРС.
Официальная закладка первой серии из восьми краболовных судов проекта ССа5712LS, разработанного «Дамен Инжиниринг», состоялась в мае 2020 года.
От судов действующего рыбопромыслового флота новые краболовы отличает ледовый класс корпуса, наличие 9-ти RSW-танков для хранения и перевозки живого краба в специальных клетях, вдвое увеличенные площади промысловой палубы и количество промыслового оборудования, современные двигатели с низким расходом топлива и малой токсичностью выхлопных газов.
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