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artal 03 февраля 2025, 12:14 4124 Фотофакты

Предсерийные прототипы Атома начали тестировать на дорогах общего пользования

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 © s.auto.drom.ru

Российский электромобиль Атом вновь слегка приблизился к стадии промышленного продукта — в свободном доступе в Сети оказались фото, свидетельствующие о том, что предсерийные прототипы модели проходят доводочные испытания на дорогах общего пользования. Причем на одном из экземпляров отчетливо виден госномер с кодом Татарстана.

Ранее сообщалось, что на заводе «Москвич» в тестовом режиме начали сваривать кузова Атомов. В готовые автомобили их не собирают — отправляют на обмеры в лабораторию. Серийное производство Атомов будет вестись именно на столичном предприятии, которое в проекте выступит аутсорсером.

В конце января разработчик этого электромобиля — фирма АО «Кама» — сообщил, что на стапелях собрали первые полнофункциональные прототипы Атома.

Базовой моделью семейства Атом станет четырехметровый пятидверный кроссовер. Его особенность — отсутствие центральных стоек кузова и распахивающиеся против хода задние двери. Машина будет оснащаться электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Запас хода на одном полном заряде составит 500 км.

 © s.auto.drom.ru

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Источник: https://news.drom.ru/98902.html

  • artal
  • 5
Кама, Атом
  • Krutenn Krutenn
    04.02.2508:08:14

    Очень симпатичная машинка. Новости респект. Распашные двери — это СУПЕР. Причем даже если добавить стойку.

    А если поставить на нее гибрид ДВИТ — 40, то реально авто для наших людей; в том смысле, что прежде всего заправками можно будет электрическими и традиционными пользоваться.

    Проект настолько хорошо смотрится, что есть подозрения его ухода в Китай, а после уже к нам обратно.

    #1296442
  • Иван Калита Иван Калита
    04.02.2509:22:42

    Я один не понимаю зачем делать эту машину такой маленькой?! Самый востребованный и продаваемый сегмент — это среднеразмерный кроссовер. А в эту инвалидку что можно положить? Для кого она рассчитана?

    #1296446
    • Sniper_78 Sniper_78
      04.02.2513:30:58

      Ну я не сказал бы, что в ней мало места. Для ориентира, рост Лисовской 175 см.

      Отредактировано: Sniper_78~13:31 04.02.25
      #1296465
    • Нет аватара Захарка
      05.02.2512:26:56

      Вот вообще не маленькая. Просто компактно выглядит.

      #1296516
  • Нет аватара donbass_phoenix
    05.02.2500:08:17

    Освещение у нее хреновое

    Не могли сделать фары крупнее.

    #1296490
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