Предсерийные прототипы Атома начали тестировать на дорогах общего пользования

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Российский электромобиль Атом вновь слегка приблизился к стадии промышленного продукта — в свободном доступе в Сети оказались фото, свидетельствующие о том, что предсерийные прототипы модели проходят доводочные испытания на дорогах общего пользования. Причем на одном из экземпляров отчетливо виден госномер с кодом Татарстана.

Ранее сообщалось, что на заводе «Москвич» в тестовом режиме начали сваривать кузова Атомов. В готовые автомобили их не собирают — отправляют на обмеры в лабораторию. Серийное производство Атомов будет вестись именно на столичном предприятии, которое в проекте выступит аутсорсером.

В конце января разработчик этого электромобиля — фирма АО «Кама» — сообщил, что на стапелях собрали первые полнофункциональные прототипы Атома.

Базовой моделью семейства Атом станет четырехметровый пятидверный кроссовер. Его особенность — отсутствие центральных стоек кузова и распахивающиеся против хода задние двери. Машина будет оснащаться электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Запас хода на одном полном заряде составит 500 км.

© s.auto.drom.ru

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