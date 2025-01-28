стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
artal 28 января 2025, 13:56 501 Фотофакты

Электромобиль Атом: готовы предсерийные прототипы

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © s.auto.drom.ru

Российский стартап АО «Кама» 28 января сообщил, что у него готовы первые предсерийные прототипы электромобиля Атом.

Машины собраны на стапелях, то есть вне конвейера. При этом они имеют полноценные стальные кузова и способны ездить самостоятельно.

Прототипы отправят на испытания в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

«Сейчас предсерийные прототипы Атома проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях», — говорится в пресс-релизе стартапа.

Напомним, проект «Атом» разрабатывает АО «Кама», которое финансируют КАМАЗ, «Росатом», РФПИ, глава КАМАЗа Сергей Когогин, ряд других компаний и физлиц.

Базовой моделью семейства Атом станет четырехметровый пятидверный кроссовер. Его особенность — отсутствие центральных стоек кузова и распахивающиеся против хода задние двери. Машина будет оснащаться электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Запас хода на одном полном заряде составит 500 км.

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

 © s.auto.drom.ru

https://atom.auto/

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://news.drom.ru/98860.html

  • artal
  • 3
Атом, Кама
  • Нет аватара Филя
    28.01.2521:13:56

    Есть у кого-нибудь логичное объяснение почему сделали приборную панель на руле и такой механизм распашных дверей?

    #1296132
    • Е.Юрий Е.Юрий
      28.01.2521:34:28

      приборную панель на руле

      Так решили конструкторы. Но функиональная панель здесь проекционная на лобовое стекло.

      #1296134
  • Е.Юрий Е.Юрий
    28.01.2521:27:59

    Машинка мне понравилась. Единственное мне пока не понятно по данным конкретно образцам, как пассажир будет открывать дверь без открывания водительской. И да — нужна линейка моделей с яркими броскими и смелыми дизайнами. Удачи проекту!

    Отредактировано: Е.Юрий~21:35 28.01.25
    #1296133
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,