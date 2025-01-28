Электромобиль Атом: готовы предсерийные прототипы

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Российский стартап АО «Кама» 28 января сообщил, что у него готовы первые предсерийные прототипы электромобиля Атом.

Машины собраны на стапелях, то есть вне конвейера. При этом они имеют полноценные стальные кузова и способны ездить самостоятельно.

Прототипы отправят на испытания в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования.

«Сейчас предсерийные прототипы Атома проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения, а также серию испытаний в реальных условиях», — говорится в пресс-релизе стартапа.

Напомним, проект «Атом» разрабатывает АО «Кама», которое финансируют КАМАЗ, «Росатом», РФПИ, глава КАМАЗа Сергей Когогин, ряд других компаний и физлиц.

Базовой моделью семейства Атом станет четырехметровый пятидверный кроссовер. Его особенность — отсутствие центральных стоек кузова и распахивающиеся против хода задние двери. Машина будет оснащаться электромотором мощностью 110 кВт (150 л.с.) и литий-ионной батареей. Запас хода на одном полном заряде составит 500 км.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

https://atom.auto/

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