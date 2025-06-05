АО «Кама» сообщает о готовности производства нового электромобиля «Атом»

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АО «КАМА» — разработчик электромобиля «Атом», успешно прошла сертификацию на соответствие международным требованиям стандарта ISO 9001:2015 и его российскому эквиваленту — ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Это означает, что в компании применяются эффективные бизнес-процессы в разработке продукта, программного обеспечения и процессе производства электромобиля.

«С августа 2023 года мы начали подготовку нашей компании к сертификации на соответствие стандартам ISO 9001:2015 и ГОСТ Р 9001-2015. На первом этапе мы определили область деятельности нашей компании и учли ее при проектировании ландшафта и карт процессов. Затем мы разработали процедуры и стандарты, которые описывают деятельность компании. В конце прошлого года мы завершили все необходимые мероприятия и подали заявку на получение сертификата. В марте и апреле этого года состоялись аудиты, по результатам которых орган по сертификации подтвердил, что мы соответствуем требованиям указанных стандартов. Этот этап имеет большое значение, поскольку он способствует улучшению нашей репутации и усилению конкурентоспособности на рынке», — заявила руководитель отдела по качеству в «Атоме» Наталья Козинова.

В подготовке и прохождении сертификации приняли участие сотрудники из департаментов ИТ, исследований и разработок (R&D), продуктового направления, HMX (Human Machine Experience), дизайн-центра, индустриализации, продаж, послепродажного сервиса, логистики, закупок, управления качеством и HR.

«На протяжении более двух лет компания АО „КАМА“ работала над формированием нормативной базы и совершенствованием инструментов управления проектированием, интегрируя в них элементы управления качеством. В текущем году команде Атома в результате сотрудничества с экспертами сертификационных органов EUROCERT S.A. и „ЮРС-РУСЬ“ удалось успешно завершить сертификацию системы менеджмента качества. Это является важной вехой, подтверждающей соответствие процессов проектирования и разработки электромобиля Атом международным стандартам качества», — отметил генеральный директор ООО «ЮРС-РУСЬ» Дмитрий Семибратов.

Андрей Проваторов, руководитель представительства EUROCERT S.A. в России, отметил инновационность разрабатываемых решений для российского рынка электромобилей. Он также подчеркнул важность адаптации международных стандартов к особенностям местного законодательства и потребностей рынка, что поможет обеспечить доверие потребителей и стимулировать развитие всей отрасли.

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