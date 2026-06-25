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artal Автопром

Российский электромобиль «Атом» прошел сертификационные краш-тесты

© rg.ru

В испытаниях участвовали два серийных электромобиля. Первый испытал на себе фронтальный удар (по правилу 94), имитирующий лобовое столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч и сминаемым барьером. Здесь оценивались деформация передней части, смещение сидений, целостность пассажирской ячейки, раскрытие фронтальных подушек безопасности, нагрузки на манекенах, положение рулевой колонки, а также целостность высоковольтной батареи и возможность открыть двери после удара.

Второй краш-тест был проведен в форме бокового удара с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч (по правилу 95), аналогичный столкновению с легковым автомобилем. Так контролировались изменение объема салона, смещение сидений, раскрытие боковых подушек и шторок, а также, как и в первом тесте, возможность открыть двери после удара.

В итоге все сработало так, как и предполагалось в расчетах. Подушки и ремни безопасности раскрылись в нужный момент, шторки закрыли остекление, батарея осталась целой и безопасной, а геометрия кузова сохранилась в пределах допусков, так что двери открылись без затруднений даже после фронтального удара. Надежность доказала и сама конструкция с собственной силовой архитектурой кузова, комбинацией высокопрочных видов стали, алюминиевых элементов и отдельным подходом к безопасности в зоне дверей и порогов, говорится в сообщении пресс-службы «Атом».

https://www.ixb...rash-testy.html

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Источник: rg.ru

Комментарии 6

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  • Badassgoliath Badassgoliath25.06.26 13:09:26

    Хорошо.
    Но хотелось бы уже почитать про старт серийного производства и начало продаж.

    #1318359
    • Комментарий удалён
  • Нет аватара dronson12326.06.26 02:25:46

    Какая же она стала убогой…
    И да, я не изменил своего мнения с тех пор, как они заменили кузов первой итерации на этот ужас. Хотя всем долго втирали, что это не финальный вариант, а всего лишь мул.

    #1318386
    • Sniper_78 Sniper_7826.06.26 06:08:51

      А кузов первой итерации — это какой? Атом плюс/минус всегда вроде бы так выглядел.

      #1318388
      • Андрей Н Андрей Н26.06.26 10:45:43

        Кама-1 он тогда назывался,в 20 году. И был меньше.

        #1318402
        • Sniper_78 Sniper_7826.06.26 10:58:07

          Аа))) Кама-1 даже не предполагался к производству. И у него с Атомом общего разве только что ЖК-монитор на руле.

          #1318403
    • Нет аватара alexm26.06.26 15:32:50
      электромобиль «Атом"


      а мне кажется вид у него нормальный, тем более, что совместно с российской командой работало итальянское дизайн-бюро Torino Design. А вот распашные двери мне -не очень нравятся.

      #1318427