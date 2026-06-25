В испытаниях участвовали два серийных электромобиля. Первый испытал на себе фронтальный удар (по правилу 94), имитирующий лобовое столкновение с 40% перекрытием на скорости 56 км/ч и сминаемым барьером. Здесь оценивались деформация передней части, смещение сидений, целостность пассажирской ячейки, раскрытие фронтальных подушек безопасности, нагрузки на манекенах, положение рулевой колонки, а также целостность высоковольтной батареи и возможность открыть двери после удара.

Второй краш-тест был проведен в форме бокового удара с тележкой массой 950 кг на скорости 50 км/ч (по правилу 95), аналогичный столкновению с легковым автомобилем. Так контролировались изменение объема салона, смещение сидений, раскрытие боковых подушек и шторок, а также, как и в первом тесте, возможность открыть двери после удара.

В итоге все сработало так, как и предполагалось в расчетах. Подушки и ремни безопасности раскрылись в нужный момент, шторки закрыли остекление, батарея осталась целой и безопасной, а геометрия кузова сохранилась в пределах допусков, так что двери открылись без затруднений даже после фронтального удара. Надежность доказала и сама конструкция с собственной силовой архитектурой кузова, комбинацией высокопрочных видов стали, алюминиевых элементов и отдельным подходом к безопасности в зоне дверей и порогов, говорится в сообщении пресс-службы «Атом».

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