Ход строительства Ленского моста в Якутии

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Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов."Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щи... 9

Исследователи из России обнаружили, что кристаллы из аналогов природного минерала перовскита, состоящие из цезия, свинца и брома, можно использовать в качестве перспективной ... 6

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