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termometrix 03 февраля 2025, 12:52 1493 Видеоблог

Ход строительства Ленского моста в Якутии

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Источник: https://vk.com/vis.group?w=wall-167766905_1480

строительство
  • Нет аватара GreyK
    05.02.2502:05:19

    Очень нужный мост.

    #1296493
  • Krutenn Krutenn
    05.02.2506:10:03

    А железнодорожный мост даже не планируется?

    Встречались как-то записи о тоннеле (в смысле о проекте) однопутного ЖД.

    Но конечно лучше хоть какой то мост чем никакого.

    Давно его ждут, — раньше Крымского. Но там был нужнее, плюс строительные компетенции (опыта в мерзлоте ни у кого нет).

    Новость позитивная, жирный плюс.

    Ждём железнодорожное решение.

    #1296495
    • Нет аватара termometrix
      05.02.2508:52:50

      Ждём железнодорожное решение.

      Согласен.Железнодорожное решение тоже очень нужно.В будущем этот мост может стать одним из этапов с целью соединить Евразию с Северной Америкой.

      Отредактировано: termometrix~10:36 05.02.25
      #1296499
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        05.02.2509:48:23

        Пока финансы не тянут.

        #1296505
        • Нет аватара termometrix
          05.02.2510:35:58

          Да, но в перспективе даже строительство автомобильного моста создает хороший задел и резерв компетенций для дальнейших проектов развития мостового перехода.

          #1296510
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