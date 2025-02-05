Компания Bro Boats начала серийный выпуск алюминиевой лодки проекта BRO 370

Компания Bro Boats (г. Ростов-на-Дону), входящая в состав Алюминиевой ассоциации, запустила в серийное производство лодку модели BRO 370. Корпус лодки выполнен из традиционного для судостроения алюминиевого сплава 5083 с толщиной днища 2 мм, рассказали Sudostroenie.info в пресс-службе ассоциации.

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Длина лодки BRO 370 составляет 3,7 м, ширина — 1,7 м, а масса без мотора равна 95 кг. Благодаря конусным гибам на днище лодки и специальной конструкции булей лодка обладает выдающимися прочностными характеристиками и повышенной остойчивостью. Топливный бак, рассчитанный на 24 л, может размещаться между кормовыми банками. Пассажировместимость рассчитана на 3 человек при грузоподъемности 300 кг. Лодка оснащена разъемами Т-паз, самоотливным рецессом. Внутренняя часть булей специально спроектирована под хранение вещей.

Примечательно, что новая лодка не требует прохождения регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС).

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