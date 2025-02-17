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d-tatarinov 17 февраля 2025, 16:12 28 Транспорт, спецтехника и логистика

Электровозы 2ЭС5К продолжают пополнять депо Карасук

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 © t.me

В настоящее время НЭВЗ готовится передать бригадам локомотивного депо пять грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС5К «Ермак».

До конца февраля планируется отправить еще 15 таких электровозов, а в марте — 16 локомотивов этой серии.

Электровозы 2ЭС5К имеют значительно лучшие эксплуатационные характеристики, чем ВЛ80. Микропроцессорная система управления даёт возможность управлять электровозом как вручную, так и автоматически. Тяговые электродвигатели более совершенны по сравнению с предшествующими моделями, работает электрическое рекуперативное торможение. Улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, биотуалетами, холодильником, системой климат-контроля, шумоизоляции.

В прошлом году морально устаревшие машины серии ВЛ80 в карасукском депо заменили на 30 электровозов серии 2ЭС5К и 10 электровозов 3ЭС5К, таким образом повысив надёжность перевозочного процесса.

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Источник: https://t.me/nevz2022

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