Электровозы 2ЭС5К продолжают пополнять депо Карасук

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В настоящее время НЭВЗ готовится передать бригадам локомотивного депо пять грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС5К «Ермак».

До конца февраля планируется отправить еще 15 таких электровозов, а в марте — 16 локомотивов этой серии.

Электровозы 2ЭС5К имеют значительно лучшие эксплуатационные характеристики, чем ВЛ80. Микропроцессорная система управления даёт возможность управлять электровозом как вручную, так и автоматически. Тяговые электродвигатели более совершенны по сравнению с предшествующими моделями, работает электрическое рекуперативное торможение. Улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, биотуалетами, холодильником, системой климат-контроля, шумоизоляции.

В прошлом году морально устаревшие машины серии ВЛ80 в карасукском депо заменили на 30 электровозов серии 2ЭС5К и 10 электровозов 3ЭС5К, таким образом повысив надёжность перевозочного процесса.

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