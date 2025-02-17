Электровозы 2ЭС5К продолжают пополнять депо Карасук

Электровозы 2ЭС5К продолжают пополнять депо КарасукСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В настоящее время НЭВЗ готовится передать бригадам локомотивного депо пять грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС5К «Ермак».
До конца февраля планируется отправить еще 15 таких электровозов, а в марте — 16 локомотивов этой серии.
Электровозы 2ЭС5К имеют значительно лучшие эксплуатационные характеристики, чем ВЛ80. Микропроцессорная система управления даёт возможность управлять электровозом как вручную, так и автоматически. Тяговые электродвигатели более совершенны по сравнению с предшествующими моделями, работает электрическое рекуперативное торможение. Улучшены условия труда машинистов: кабины оборудованы эргономичными виброустойчивыми креслами, биотуалетами, холодильником, системой климат-контроля, шумоизоляции.
В прошлом году морально устаревшие машины серии ВЛ80 в карасукском депо заменили на 30 электровозов серии 2ЭС5К и 10 электровозов 3ЭС5К, таким образом повысив надёжность перевозочного процесса.
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