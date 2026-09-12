сегодня 162 — оцените публикацию — d-tatarinov Судостроение и судоходство Окская судоверфь спустила на воду краболов Капитан Гришин" проекта CCa5712LS © paluba.media На Окской судоверфи состоялся спуск на воду краболовного судна «Капитан Гришин» проекта CCa5712LS. Судно строится для компании «Русский краб». Суда серии CCa5712LS могут перевозить до 120 тонн живого краба в девяти танках морской воды общим объемом 640 куб.м. Танки оборудованы системой Everflo, которая регулярно охлаждает и очищает морскую воду, тем самым обеспечивая сохранность живого краба. Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS: Длина, м 57,7 Ширина, м 12,6 Осадка, м 4,84 Дедвейт, т 950 Площадь кормовой рабочей палубы, м2 140 Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3 120 / 640 Скорость, уз. 12,6 Экипаж, чел. 24

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