Окская судоверфь спустила на воду краболов Капитан Гришин" проекта CCa5712LS
На Окской судоверфи состоялся спуск на воду краболовного судна «Капитан Гришин» проекта CCa5712LS. Судно строится для компании «Русский краб».
Суда серии CCa5712LS могут перевозить до 120 тонн живого краба в девяти танках морской воды общим объемом 640 куб.м. Танки оборудованы системой Everflo, которая регулярно охлаждает и очищает морскую воду, тем самым обеспечивая сохранность живого краба.
Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS:
Длина, м 57,7
Ширина, м 12,6
Осадка, м 4,84
Дедвейт, т 950
Площадь кормовой рабочей палубы, м2 140
Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3 120 / 640
Скорость, уз. 12,6
Экипаж, чел. 24
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