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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Окская судоверфь спустила на воду краболов Капитан Гришин" проекта CCa5712LS

© paluba.media

На Окской судоверфи состоялся спуск на воду краболовного судна «Капитан Гришин» проекта CCa5712LS. Судно строится для компании «Русский краб».

Суда серии CCa5712LS могут перевозить до 120 тонн живого краба в девяти танках морской воды общим объемом 640 куб.м. Танки оборудованы системой Everflo, которая регулярно охлаждает и очищает морскую воду, тем самым обеспечивая сохранность живого краба.

Основные характеристики краболова проекта CCa 5712LS:

Длина, м 57,7

Ширина, м 12,6

Осадка, м 4,84

Дедвейт, т 950

Площадь кормовой рабочей палубы, м2 140

Хранение живого краба в RSW-танках, т/м3 120 / 640

Скорость, уз. 12,6

Экипаж, чел. 24

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Источник: paluba.media

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