Самарские станки. «Средневолжский станкомаш»

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ООО «Средневолжский станковозавод» (СВСЗ) производит уникальные для страны высокоточные токарные станки и входит в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

В 2023 году завод выпустил 31 станок, в 2024 — 37. План на этот год — 60 токарных станков.

Средневолжский станковозавод является единственным в России и на всем постсоветском пространстве производителем высокоточных токарных станков. Мы производим станки высокой точности и особо высокой точности.

Что это такое? Некруглость изделия, которое обрабатывается на нашем станке, составляет один микрон, тысячная миллиметра. То есть это очень-очень высокая точность обработки, которая используется в основном на предприятиях точного приборостроения, как правило, оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие имеет высокую степень локализации. Производство станко начинается с обработки литейных заготовок. Литье покупаем у двух самарских поставщиков — «Самлит» и «Лидер». Обрабатывая литейные заготовки — крупногабаритные, среднегабаритные, — производим практически все. Поэтому мы достаточно легко прошли экспертизу по постановлению правительства РФ № 719 2016 года, согласно которому, в конечном продукте должно быть не менее 70% компонентов российского производства. У нас степень локализации более 70%. Мы от импорта не зависим, большую часть даже покупных изделий, таких, как подшипники, используем отечественного производства — Европейской подшипниковой корпорации. Электроника сейчас вся из Китая, но мы делаем универсальные станки, и доля электроники в наших станках мала.

Сейчас активизировался спрос на наши разработки — токарные затыловочные станки. Это связано с развитием инструментальной отрасли, на многих предприятиях возрождаются цеха по производству собственного специального инструмента, где используется такая операция, как затыловка.

Затылование — метод обработки задних поверхностей (затылков) многолезвийных режущих инструментов со сложным профилем зуба (фрез, сверл, метчиков и т. д. ) с целью сохранения профиля инструмента при переточках по передним поверхностям зубьев и обеспечения постоянства заднего угла.Мы единственные в России. Да и в мире такие предприятия, которые умеют делать затыловочные станки, можно буквально по пальцам пересчитать.

Сейчас у завода достаточно обширный портфель контрактов: подписано договоров на 40 единиц общей суммой 380 млн рублей. Контрактная работа продолжается, в этом году планируем подписать рекордное количество договоров: примерно на 100 единиц на сумму больше полумиллиарда рублей. Основные заказчики продукции — предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В прошлом году подписан крупный контракт с одним из предприятий Роскосмоса. Готовится техническая документация для договоров с тем же производством на 20 единиц.

Завод довольно активно сотрудничает с самарскими предприятиями. За последние пять лет на ПАО «Кузнецов» поставили 18 станков, в том числе особо высокой точности. Также работаем с РКЦ «Прогресс» и «Авиакором».

© st.volga.news

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