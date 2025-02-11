Роботизированная линия пресса запущена на Челябинском кузнечно-прессовом заводе

© www.chkpz.ru

Новая роботизированная линия пресса запущена в декабре кузнечном цеху Челябинского кузнечно-прессового завода. В феврале линия вышла на проектную мощность, серийно выпускаются ключевые запланированные изделия.

Основой линии стал мощный кривошипный горячештамповочный пресс 8 000 т.с.

Механический пресс 8000 тонн, благодаря уникальным характеристикам, позволяет производить точные и при этом тяжёлые детали с уменьшением последующей механической обработки, по сравнению с традиционными методами изготовления.

Отдельные виды деталей современных грузовых автомобилей изготавливаются только на механических прессах 8000 тонн, и за счёт этого достигается оптимальное соотношение качества и себестоимости, которое невозможно получить при других вариантах.

С прессом взаимодействуют несколько роботов. На заводе в Челябинске идёт освоение других видов роботов: портальных с техническим зрением, роботизированных комплексов для дробеметной обработки, механизмов для работы с прессовым оборудованием и автоматически управляемых тележек для транспортировки изделий. Изготавливают роботов рядом — на Заводе Роботов («Русский робот»), а интегрируют и настраивают их специалисты ЧКПЗ.

Планируется распространить роботизацию и на другие линии кузнечного производства. Всего на заводе планируется установить до 2 000 роботов.

© www.chkpz.ru

https://tehnoom...s15dq7248284385

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен