Открыты новые горизонты во вкусовой индустрии благодаря запуску синтеза 2,3,5,6-тетраметилпиразина

Открыты новые горизонты во вкусовой индустрии благодаря запуску синтеза 2,3,5,6-тетраметилпиразинаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
НИЦ ППиФ на базе ГК «СОЮЗСНАБ» объявляет о значительном прорыве в производстве пищевых ароматизаторов. Специалисты компании синтезировали 2,3,5,6-тетраметилпиразин, вещество, открывающее новые возможности для создания уникальных шоколадных и кофейных ароматических профилей.
Использование 2,3,5,6-тетраметилпиразина позволяет флейвористам создавать ароматизаторы с натуральными нотами премиального шоколада, мягкого капучино и шоколадного печенья, ранее недоступными с помощью других компонентов.
Сложнейшим этапом производства данного ароматизатора является многоступенчатый процесс очистки молекул. Специалистам холдинга удалось достигнуть практически 100% чистоты аромамолекул. Именно от чистоты зависит срок стабильности аромата в различных средах, в том числе, агрессивных.
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