В Нижегородской области заложили пассажирское судно проекта ПКС-40

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Электрическое пассажирское судно с автономной системой управления проекта ПКС-40.2 заложили сегодня на Чкаловской судоверфи в Нижегородской области, сообщает «Бизнес News».

Судно будет построено на Чкаловской судоверфи по заказу туристической компании «Гама».

Это первое судно серии из пяти теплоходов, которые будут построены на верфи по заказу туристической компании «Гама». Гибридная электрическая установка, которой оборудуют теплоход, в соответствии с современными экологическими требованиями гарантирует до 20 часов непрерывной работы. Кроме того, впервые на пассажирском судне будет установлена система автономного управления, разработанная конструкторским бюро ГК «Гама».

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Как сообщалось ранее, на данный момент на российских судостроительных заводах и верфях строится 60 речных судов, при этом к 2028 году внутренние водные пути нашего отечества должны пополниться 260 гражданскими судами.

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