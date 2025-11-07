Сегодня, 7 ноября 2025 года, на производственной площадке АО «Чкаловская судоверфь» произведен торжественный спуск на воду головного инновационного электрического судна «Минин» проекта ПКС 40.2. Также состоялась торжественная церемония закладки второго судна этого проекта «Пожарский».

Суда проекта ПКС 40.2 будут построены на Чкаловской судоверфи по проекту ООО «Мета-Ком» для судоходной компании «Гама».

Напомним, в Нижегородской области реализуется экспериментальный проект беспилотных пассажирских судов типа «Сура 2.0» с гибридными силовыми установками. Ввод в эксплуатацию двух первых судов проекта намечен на 2026-2027 годы. Судоходная компания «Гама» прорабатывает вопрос создания новых экспедиционных речных маршрутов с использованием колесных судов смешанного класса «река-море» с гибридным двигателем.

Инновационная гибридная энергетическая установка судов этого проекта обеспечивает до 20 часов работы судна. Два статических судовых накопителя энергии суммарной энергоемкостью 372кВт*час обеспечивают работу всех электропотребителей судна в ходовом и стояночном режимах. Зарядный дизель-генератор служит для подзарядки батарей при сохранении скорости хода судна. Имеется возможность быстрой подзарядки от береговой зарядной станции.

После спуска на воду «Минин» будет отбуксирован к достроечной набережной ГК «ГАМА» для окончания монтажных и достроечных работ. Судно выйдет на швартовные и ходовые испытания во время навигации 2026 года. На судне применены антикоррозийные покрытия производства «Велесгард». Предполагается, что «Минин» и «Пожарский» будут эксплуатироваться на пассажирской переправе Нижний Новгород — Бор.