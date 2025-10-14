В Нижегородской области спустили на воду новое судно
«Чкаловская судоверфь» спустила на воду новое судно — аппарельную баржу-площадку грузоподъёмностью 60 тонн. Об этом сообщает Телеграм-канал верфи.
Судно строится для государственного музея-заповедника Кижи и предназначено для перевозки генеральных грузов, автотракторной техники и людей в количестве до 10 человек, говорится в сообщении.
«Кижи» — государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, расположенный в Республике Карелия Российской Федерации.
Название музея дано по острову Кижи, где расположена основная часть экспозиции музея. Объекты музея также расположены в Петрозаводске и в ряде населённых пунктов Медвежьегорского района.
Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника «Кижи», включены в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.
