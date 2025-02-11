стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
d-tatarinov 11 февраля 2025, 18:44 63 Транспорт, спецтехника и логистика

«Поларис» вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © t.me

Сегодня, 11 февраля, на маршрут впервые вышел трехсекционный двухкабинный трамвайный вагон 71-638-02 «Поларис». Он рассчитан на 288 пассажиров, имеет 10 дверей (5 по каждому борту) для максимального удобства посадки-высадки пассажиров. 100% низкий пол обеспечивает комфортное перемещение пассажиров в салоне. Длина вагона — 28,15 м.

«Поларис» оснащен интеллектуальными системами и информационными транспортными решениями на базе отечественных разработок. Все это позволяет повысить комфорт для пассажиров и водителей и обеспечить безопасность поездок.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://t.me/ykvz_ao

Челябинская обл, Усть-Катав, Усть-Катавский вагоностроительный завод, 71-638-02 «Поларис»
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,