«Поларис» вышел на маршрут в Санкт-Петербурге

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Сегодня, 11 февраля, на маршрут впервые вышел трехсекционный двухкабинный трамвайный вагон 71-638-02 «Поларис». Он рассчитан на 288 пассажиров, имеет 10 дверей (5 по каждому борту) для максимального удобства посадки-высадки пассажиров. 100% низкий пол обеспечивает комфортное перемещение пассажиров в салоне. Длина вагона — 28,15 м.

«Поларис» оснащен интеллектуальными системами и информационными транспортными решениями на базе отечественных разработок. Все это позволяет повысить комфорт для пассажиров и водителей и обеспечить безопасность поездок.

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