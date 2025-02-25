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d-tatarinov 25 февраля 2025, 12:17 542 Транспорт, спецтехника и логистика

Усть-Катавский вагоностроительный завод отправил в Санкт-Петербург четвертый трамвай «Поларис»

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 © t.me

Трамвайные вагоны модели 71-638-02 имеют 100% низкий пол, две кабины, двустороннее открытие дверей. Кабина водителя и салон оборудованы системами климат-контроля.

Вагоны оснащены бортовым навигационно-связным оборудованием, которое включает транспортную информационную систему, систему видеорегистрациии и видеонаблюдения, систему кругового обзора, систему обеспечения активной безопасности и помощи водителю, систему контроля за состоянием водителя, систему электронного контроля оплаты проезда, а также другие элементы.

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Источник: https://t.me/roscosmos_gk

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