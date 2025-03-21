УКВЗ завершил отгрузку новой партии трамваев в Ярославль

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Усть-Катавский вагоностроительный завод в рамках договора, заключенного с концессионером ООО «Мовиста Регионы Ярославль», завершил отгрузку новой партии трамвайных вагонов в Ярославль. Всего в 2025 году по контракту изготовлено и досрочно отгружено 20 трамваев.

Трамвайные вагоны УКВЗ удобны для проезда всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями, отличаются плавным ходом. В салоне спроектированы широкие проходы.

Всего в рамках контракта с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» в 2023-2025 гг. УКВЗ изготовил 4️⃣7️⃣ полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов. Стильные трамваи, оформленные в фирменных цветах ярославского городского транспорта, уже заслужили положительные отзывы как пассажиров, так и представителей эксплуатирующей организации.

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