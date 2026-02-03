УКВЗ завершил исполнение контракта и передал Екатеринбургу партию трамваев модели 71-639 «Кастор»
УКВЗ завершил исполнение контракта, заключенного с Администрацией города Екатеринбурга, и передал городу партию из шестнадцати трехсекционных трамваев со 100% низким уровнем пола модели 71-639 «Кастор».
Трамваи закуплены Екатеринбургом в рамках транспортной реформы.
пассажировместимость трамвайного вагона «Кастор» — 261 пассажир, количество мест для сидения — 64. В вагоне предусмотрены место для маломобильных пассажиров и аппарель для их комфортной посадки-высадки.
Во время поездки пассажиры могут зарядить свои мобильные устройства — трамвай оборудован разъемами для их зарядки. Система кондиционирования воздуха пассажирского салона с функцией климат-контроля позволяет поддерживать комфортную температуру в любое время года. Кабина водителя также оборудована кондиционером.
Трамвайный вагон «Кастор» оснащен системой навигационного оборудования, системой контроля за состоянием водителя, автоматической системой мониторинга пассажиропотока и другими современными системами.
