Комбинат глубокой переработки мяса ввела ГАП «Ресурс» в Ставрополье

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10.02.2025

Крупнейший российский производитель мяса цыплят-бройлеров Группа агропредприятий «Ресурс» ввела в эксплуатацию Комбинат глубокой переработки мяса (КГП) «Август» в промышленной столице Ставрополья — Невинномысске. Новое подразделение стало первым производственным объектом Группы, специализирующийся на выпуске полуфабрикатов. Его производственная мощность составляет 10000 тонн готовой продукции в месяц. Площадь производственных помещений КГП «Август» — 22300 квадратных метров, площадь благоустройства — 18700 квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 7 млрд рублей.

Шесть производственных линий предназначены для выпуска готовых полуфабрикатов (наггетсов, фрикаделек, корн-догов, мини-котлет и других); сырых полуфабрикатов (шницелей, крокетов, колбасок, купатов, шашлыка и других); обвалки тушки цыплят-бройлеров (тушки бескостной, частей крыла и других); мяса механической обвалки и фаршей; бобин для дёнеров; продукции для партнерской федеральной сети ресторанов быстрого питания.

Хранение готовой продукции может осуществляться в разных температурных режимах, единовременный объем хранения — более 3 тысяч тонн в сутки. На территории объекта оборудована контейнерная площадка с 87 точками подключения для рефрижераторных контейнеров.Ввод объекта в эксплуатацию позволил создать в Невинномысске более 1350 новых рабочих мест со средней заработной платой от 70000 рублей. Коллектив профессионалов и современное оборудование позволяют производить в промышленных масштабах широкий ассортимент востребованной продукции хорошо известных торговых марок «Благояр», AN-NOOR и URUSSA. Удобное местоположение дает возможности для организации эффективной логистики как с точки зрения доставки продукции в регионы России, так и для развития экспорта.

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