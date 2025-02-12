В Москве открылась новая ледовая арена «Фили»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На западе Москвы открыли новую ледовую арену «Фили». В двухэтажном спорткомплексе на Филевском бульваре разместили ледовую арену, залы общей физической подготовки и хореографии, танцевальный зал. Организовали здесь занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта.
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