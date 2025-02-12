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termometrix 12 февраля 2025, 11:06 19 Спортивные объекты

В Москве открылась новая ледовая арена «Фили»

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 © www.mskagency.ru

На западе Москвы открыли новую ледовую арену «Фили». В двухэтажном спорткомплексе на Филевском бульваре разместили ледовую арену, залы общей физической подготовки и хореографии, танцевальный зал. Организовали здесь занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта.

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

 © b1.mskagency.ru

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Источник: https://www.mskagency.ru/materials/3453165

спортивные объекты, Москва
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