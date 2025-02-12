Тольяттинская компания «Просигма» оснащает столичное метро терминалами диагностики здоровья

Тольяттинская компания «Просигма» оснащает столичное метро терминалами диагностики здоровьяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Совместно с главным партнером — компанией «МедикалСофт» — в феврале стартовал пилотный этап оснащения станций московского метро одним из продуктов в линейке разработчика ООО «Просигма» — так называемыми киосками здоровья.
На момент написания новости утверждается список станций, где это будет максимально востребовано.
Киоск здоровья — программно-аппаратный терминал для комплексной оценки физического состояния человека/мониторинга физиологических параметров.
Речь идет о сенсорном стенде экспресс-диагностики для оценки функционального состояния MS PRO, включающей в себя уникальную комбинацию приложений для оперативного получения на выходе краткого резюме о работе основных регуляторных механизмов организма человека.
Ранее на «Сделано у нас» уже публиковалась новость о том, что такие киоски здоровья начали появляться в столичных МФЦ.
Инновационный, компактный, стильный аппарат для комплексной оценки функционального состояния человека:
- Скрининг-маркеры заболеваний
- Сегментарный анализ состава тела
- Оценка состояния сердечно-сосудистой системы
- Оценка судомоторной функции
- Оценка состояния симпатической и парасимпатической нервной системы
- Оценка функциональной нагрузки на позвоночник
- Интеграция данных лабораторных тестов
- Таблица автоматических рекомендаций по питанию
- Таблица индивидуальных рекомендаций физической активности.
В России на сегодняшний день твердо укоренился тренд на здоровый образ жизни. И такая возможность максимально оперативно и эффективно провести самооценку своего здоровья уникальна.
Подробное описание ключевых параметров работы организма человека за 2-5 минут — одно из преимуществ отечественного продукта, который имеет очень высокую степень локализации благодаря тому, что офис разработки и производство находятся в России.
Компания «Просигма» является резидентом тольяттинского технопарка «Жигулёвская долина»
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Виталий Архиреев