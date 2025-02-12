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Виталий Архиреев 12 февраля 2025, 13:31 17 Инновации

Тольяттинская компания «Просигма» оснащает столичное метро терминалами диагностики здоровья

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Совместно с главным партнером — компанией «МедикалСофт» — в феврале стартовал пилотный этап оснащения станций московского метро одним из продуктов в линейке разработчика ООО «Просигма» — так называемыми киосками здоровья.

На момент написания новости утверждается список станций, где это будет максимально востребовано.

Киоск здоровья — программно-аппаратный терминал для комплексной оценки физического состояния человека/мониторинга физиологических параметров.

Речь идет о сенсорном стенде экспресс-диагностики для оценки функционального состояния MS PRO, включающей в себя уникальную комбинацию приложений для оперативного получения на выходе краткого резюме о работе основных регуляторных механизмов организма человека.

Ранее на «Сделано у нас» уже публиковалась новость о том, что такие киоски здоровья начали появляться в столичных МФЦ.

Инновационный, компактный, стильный аппарат для комплексной оценки функционального состояния человека:

  • Скрининг-маркеры заболеваний
  • Сегментарный анализ состава тела
  • Оценка состояния сердечно-сосудистой системы
  • Оценка судомоторной функции
  • Оценка состояния симпатической и парасимпатической нервной системы
  • Оценка функциональной нагрузки на позвоночник
  • Интеграция данных лабораторных тестов
  • Таблица автоматических рекомендаций по питанию
  • Таблица индивидуальных рекомендаций физической активности.

В России на сегодняшний день твердо укоренился тренд на здоровый образ жизни. И такая возможность максимально оперативно и эффективно провести самооценку своего здоровья уникальна.

Подробное описание ключевых параметров работы организма человека за 2-5 минут — одно из преимуществ отечественного продукта, который имеет очень высокую степень локализации благодаря тому, что офис разработки и производство находятся в России.

Компания «Просигма» является резидентом тольяттинского технопарка «Жигулёвская долина»

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