Курганские власти передали десяток КАМАЗов дорожной компании

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В Кургане дорожная компания «Варгашинское ДРСП» получила специальную технику. Вручение машин проходило на площади в центре города. Ключи от КАМАЗов передал замгубернатора Иван Ситников.

«Приобретены десять спецмашин для обслуживания улично-дорожной сети региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Машины предназначены для круглогодичной работы. В летний период они будут перевозить материалы. В зимний — использоваться для обслуживания уличной дорожной сети», — рассказал Ситников на церемонии.

Машины изготовила компания «Регион 45». Технический директор «Региона 45» Андрей Шумков рассказал, что изготовить КАМАЗы удалось в рекордные сроки — всего за две недели.

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