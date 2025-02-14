Курганские власти передали десяток КАМАЗов дорожной компании

Курганские власти передали десяток КАМАЗов дорожной компанииСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Кургане дорожная компания «Варгашинское ДРСП» получила специальную технику. Вручение машин проходило на площади в центре города. Ключи от КАМАЗов передал замгубернатора Иван Ситников.
«Приобретены десять спецмашин для обслуживания улично-дорожной сети региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог. Машины предназначены для круглогодичной работы. В летний период они будут перевозить материалы. В зимний — использоваться для обслуживания уличной дорожной сети», — рассказал Ситников на церемонии.
Машины изготовила компания «Регион 45». Технический директор «Региона 45» Андрей Шумков рассказал, что изготовить КАМАЗы удалось в рекордные сроки — всего за две недели.
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