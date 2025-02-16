Первые ПД-8 для SJ-100. Новейшая российская колесная САУ. Дистанционно управляемый «Корнет»

Еженедельная подборка новостей российской промышленности. ОДК передала первые двигатели ПД-8 для ближнемагистрального лайнера SJ-100. В Рязанской области началось производство пятиосевых обрабатывающих центров MC800-5X. РусГидро модернизировала Угличскую ГЭС, увеличив её мощность до 130 МВт. Также мы расскажем о пульте дистанционного управления для ПТРК «Корнет», роботизированной линии на Челябинском кузнечно-прессовом заводе и других значимых событиях.

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

00:07 — Российско-индийская ракета BrahMos MA

00:57 — В Рязанской области стартовало производство пятиосевых обрабатывающих центров с наклонно-поворотным столом MC800-5X

01:45 — Компания РусГидро полностью модернизировала Угличскую ГЭС

02:59 — ОДК передала первые двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральный лайнер SJ-100

04:19 — Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» получил пульт дистанционного управления

05:02 — Новая роботизированная линия пресса запущена в декабре кузнечном цеху Челябинского кузнечно-прессового завода

06:02 — Ростех поставил в войска ракеты для ОТРК «Искандер-М» 06:46 — Рассекречено название новейшей российской колесной САУ

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