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В общей сложности мэрия Кызыла приобрела 12 автобусов КАМАЗ-4280-F5 Вега, транспорт закуплен в рамках программы льготного лизинга. Техника уже передана в распоряжение городского перевозчика ООО «Автоколонна 17».

"Для Кызыла это большое достижение. Так как территория расширяется, количество жителей увеличивается, добавляются новые маршруты, поэтому сегодняшняя поставка новых автобусов решит проблему самых напряжённых маршрутов. Совместно со службой обращений мы проанализировали ситуацию и приняли соответствующие решения", — отметил мэр Кызыла Карим Сагаан-оол в ходе торжественной церемонии передачи пассажирской техники. После завершения всех необходимых процедур, включая приёмку, обкатку и техническое обслуживание, новые автобусы начнут работать на наиболее проблемных маршрутах, в том числе Вавилинского затона, дачных обществ и ряда направлений в городе.

Все переданные автобусы оборудованы камерами, системами оповещения для пассажиров, а также навигационным и коммуникационным комплексом. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены кнопки вызова водителя и специальные места.

Напомним, городской автобус КАМАЗ Вега является новинкой в продуктовом портфеле компании. Модель впервые была представлена широкой публике в рамках Международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans 2023. Автобус имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска — пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ — наличие современных систем безопасности, надёжность и ресурс основных узлов и агрегатов. Низкие эксплуатационные расходы и наличие запасных частей в России делают КАМАЗ Вега ещё более привлекательным для российских перевозчиков. К тому же при соизмеримых габаритных размерах с ближайшими конкурентами у автобуса КАМАЗ длиной 8,5 м выше управляемость и меньший радиус разворота. По желанию заказчика возможна оригинальная покраска кузова автобуса. Общая пассажировместимость — 65 человек, мест для сидения — 19, плюс два откидных сиденья и место для инвалида-колясочника.

Республика Тыва стала третьим регионом, закупившим эту модель. Ранее автобусы КАМАЗ Вега приобрели Воронежская область и Санкт-Петербург.

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