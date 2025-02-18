Частично локализована сборка лазерных станков микрообработки и высокоточной резки металла в России

В России развивается производство высокотехнологичного оборудования: компания ООО «ГК Эквипмент Технолоджи» объявила о частичной локализации сборки лазерных станков для микрообработки и высокоточной резки металла AEROMACHT. Это значимое событие для отечественного рынка, поскольку такие станки востребованы в электронной промышленности, ювелирном деле и прецизионном машиностроении.

Аэромахт

Компактность и точность — ключевые преимущества

Главная особенность локализованных станков — их компактное рабочее поле 300×300 мм и 600×800 мм, что делает их идеальным решением для производителей электронных компонентов, ювелирных украшений, медицинских инструментов и других изделий, требующих высокой точности обработки. Лазерные системы обеспечивают тонкий рез с минимальной зоной термического воздействия, что особенно важно при работе с хрупкими и дорогостоящими материалами.

Основные преимущества локализованных станков для лазерной резки металла:

Компактные размеры, позволяющие интегрировать оборудование даже в небольшие производственные площади (от 4 ( м²) ;

; Высокая точность резки с возможностью обработки тонколистового металла и сплавов до 5 мм;

Энергоэффективность и низкие эксплуатационные затраты;

Удобная система управления и возможность программирования сложных задач .

Значимость локализации для рынка

Частичная локализация сборки в России позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих, сократить логистические расходы и ускорить сроки поставки оборудования. Это особенно актуально в условиях текущей экономической ситуации и мировых санкционных ограничений.

По словам представителей компании, локализация производства способствует:

снижению конечной стоимости лазерных станков для российских предприятий;

повышению доступности сервисного обслуживания;

созданию дополнительных рабочих мест в высокотехнологичном секторе.

Перспективы и развитие отрасли

Спрос на лазерную микрообработку в России стремительно растёт, особенно со стороны производителей электроники, ювелиров и медицинского оборудования. Благодаря локализации компания «ГК Эквипмент Технолоджи» планирует расширять модельный ряд и адаптировать станки под нужды российских клиентов.

Эксперты отмечают, что тренд на локализацию и импортозамещение в сфере высокотехнологичного оборудования продолжит набирать обороты. В ближайшие годы мы можем ожидать увеличения доли российских комплектующих в сборке лазерных станков, что ещё больше укрепит позиции отечественных производителей на рынке.

Заключение

Частичная локализация сборки лазерных станков в России — важный шаг для развития промышленности и внедрения передовых технологий. Компактные и высокоточные лазерные системы от «ГК Эквипмент Технолоджи» открывают новые возможности для производителей электроники, ювелиров и других отраслей, где требуется точная и качественная резка металла. Это не только снижает зависимость от импорта, но и делает российские предприятия более конкурентоспособными на мировом рынке.

Посмотреть каталог лазерных аппаратов можно по сайте .

Посмотреть видео работ на аппаратах для лазерной микрообработки.

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