стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
viktorkulyasov 18 февраля 2025, 12:54 27 Производство

Частично локализована сборка лазерных станков микрообработки и высокоточной резки металла в России

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

В России развивается производство высокотехнологичного оборудования: компания ООО «ГК Эквипмент Технолоджи» объявила о частичной локализации сборки лазерных станков для микрообработки и высокоточной резки металла AEROMACHT. Это значимое событие для отечественного рынка, поскольку такие станки востребованы в электронной промышленности, ювелирном деле и прецизионном машиностроении.

АэромахтАэромахт

Компактность и точность — ключевые преимущества

Главная особенность локализованных станков — их компактное рабочее поле 300×300 мм и 600×800 мм, что делает их идеальным решением для производителей электронных компонентов, ювелирных украшений, медицинских инструментов и других изделий, требующих высокой точности обработки. Лазерные системы обеспечивают тонкий рез с минимальной зоной термического воздействия, что особенно важно при работе с хрупкими и дорогостоящими материалами.

Основные преимущества локализованных станков для лазерной резки металла:

  • Компактные размеры, позволяющие интегрировать оборудование даже в небольшие производственные площади (от 4 (м²);
  • Высокая точность резки с возможностью обработки тонколистового металла и сплавов до 5 мм;
  • Энергоэффективность и низкие эксплуатационные затраты;
  • Удобная система управления и возможность программирования сложных задач.

Значимость локализации для рынка

Частичная локализация сборки в России позволяет снизить зависимость от импортных комплектующих, сократить логистические расходы и ускорить сроки поставки оборудования. Это особенно актуально в условиях текущей экономической ситуации и мировых санкционных ограничений.

По словам представителей компании, локализация производства способствует:

  • снижению конечной стоимости лазерных станков для российских предприятий;
  • повышению доступности сервисного обслуживания;
  • созданию дополнительных рабочих мест в высокотехнологичном секторе.

Перспективы и развитие отрасли

Спрос на лазерную микрообработку в России стремительно растёт, особенно со стороны производителей электроники, ювелиров и медицинского оборудования. Благодаря локализации компания «ГК Эквипмент Технолоджи» планирует расширять модельный ряд и адаптировать станки под нужды российских клиентов.

Эксперты отмечают, что тренд на локализацию и импортозамещение в сфере высокотехнологичного оборудования продолжит набирать обороты. В ближайшие годы мы можем ожидать увеличения доли российских комплектующих в сборке лазерных станков, что ещё больше укрепит позиции отечественных производителей на рынке.

Заключение

Частичная локализация сборки лазерных станков в России — важный шаг для развития промышленности и внедрения передовых технологий. Компактные и высокоточные лазерные системы от «ГК Эквипмент Технолоджи» открывают новые возможности для производителей электроники, ювелиров и других отраслей, где требуется точная и качественная резка металла. Это не только снижает зависимость от импорта, но и делает российские предприятия более конкурентоспособными на мировом рынке.

Посмотреть каталог лазерных аппаратов можно по сайте.

Посмотреть видео работ на аппаратах для лазерной микрообработки.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен


лазерная резка, лазерная микрообработка, лазерный мини резак, лазерная резка металла
  • Badassgoliath Badassgoliath
    18.02.2513:28:39

    Частичная локализация сборки в России

    Маскировка рекламы импортной продукции.

    «Частичная локализация сборки», то есть даже сборка не полностью производится у нас, не говоря уже о комплектующих.

    #1297090
  • Clausson Clausson
    18.02.2515:08:03

    Верю, верю всякому зверю. Тебе ежу — погожу.

    Есть сомнения в том что именно сделано у нас.

    Основной вид деятельности организации ООО «ГК «ЭКВИПМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ» (Официальная торговая марка GM GROSSE MARK): Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием (код по ОКВЭД 46.69).

    Адрес для переписки: 610025, г. Киров, ул. Ивана Попова, 56 корп. 1, кв. 136, Морозова Александра Николаевна.

    В 2023 году среднесписочная численность работников ООО «ГК «ЭКВИПМЕНТ ТЕХНОЛОДЖИ» составила 17 человек.

    Организация находится в реестре получателей господдержки.

    Отредактировано: Clausson~15:12 18.02.25
    #1297096
    • Нет аватара Лексур
      18.02.2515:36:54

      Поговорка заучит слегка иначе …собаке, ежу, а тебе погожу.

      #1297100
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,