На «Северной верфи» запустили новую линию плазменной резки

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Новое оборудование сократит трудоемкость процесса резки, увеличит производительность труда и улучшит качество изготовляемых деталей.

Подготовительные работы по установке новой линии в корпусосборочном цехе стартовали в начале прошлого года: была обустроена территория и залита фундаментная плита, смонтирована линия и проведены пуско-наладочные работы.

Благодаря новой линии удалось автоматизировать процесс ручной резки полособульб и других длинномерных деталей.

Оборудование имеет числовое программное управление, а за его работой следят два оператора — сотрудники корпусосборочного цеха, прошедшие специальную подготовку.

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