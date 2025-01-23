На «Северной верфи» запустили новую линию плазменной резки

На «Северной верфи» запустили новую линию плазменной резкиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новое оборудование сократит трудоемкость процесса резки, увеличит производительность труда и улучшит качество изготовляемых деталей.
Подготовительные работы по установке новой линии в корпусосборочном цехе стартовали в начале прошлого года: была обустроена территория и залита фундаментная плита, смонтирована линия и проведены пуско-наладочные работы.
Благодаря новой линии удалось автоматизировать процесс ручной резки полособульб и других длинномерных деталей.
Оборудование имеет числовое программное управление, а за его работой следят два оператора — сотрудники корпусосборочного цеха, прошедшие специальную подготовку.
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