Производство аппаратов лазерной сварки и очистки Turbolase локализовано в России

Компания ООО «ГК «Эквипмент технолоджи» локализовала производство аппаратов лазерной сварки и очистки Turbolase 3в1, 4в1 и 5в1 в России. Это обеспечивает высокое качество, сокращает сроки поставки и снижает стоимость для российских клиентов.

Лазерная станция 4в1

Преимущества локализации производства лазерных очистителей Turbolase

1. Высокое качество: Современное оборудование и строгий контроль на всех этапах производства гарантируют надежность аппаратов.

2. Быстрая поставка: Производство в России позволяет значительно сократить сроки доставки продукции до 5 дней.

3. Снижение затрат: Локализация уменьшает логистические расходы и таможенные пошлины, что снижает конечную стоимость аппаратов до 1 млн руб.

4. Поддержка отечественного производства: Развитие российской промышленности и поддержка национальных производителей.

Инновационные лазерные станки Turbolase 3в1, 4в1, 5в1

Аппараты серии Turbolase объединяют функции лазерной сварки, очистки и другие возможности, что делает их универсальными для различных отраслей.

1. Turbolase 3в1: Лазерная сварка, очистка, резка. Идеально для металлоконструкций и автомобилестроения.

2. Turbolase 4в1: Дополнительно оснащен функцией очистки сварных швов.

3. Turbolase 5в1: Включает все функции, а также лазерную сварку аккумуляторов.

Применение аппаратов Turbolase

— Автомобилестроение: Улучшение качества сварных швов и поверхностей, повышение надежности автомобилей.

— Металлообработка: Высокая точность и скорость резки и маркировки металлических изделий.

— Электроника: Точная и долговечная гравировка и маркировка электронных компонентов.

Заключение

Компания ООО «ГК «Эквипмент технолоджи» производит аппараты Turbolase 3в1, 4в1 и 5в1 в России, обеспечивая передовые технологии для отечественных предприятий. Локализация производства позволяет поддерживать высокое качество, сокращать сроки поставки и снижать стоимость продукции. Инновационные решения Turbolase открывают новые возможности для повышения эффективности производственных процессов.

Посмотреть каталог лазерных аппаратов можно по сайте .

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