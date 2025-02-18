В Саратове встретили еще три новых трамвая модели «Богатырь-М»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В город они прибыли после проверки всех систем и положенной обкатки. В выходные в областной центр поставили два вагона. Таким образом подвижной парк трамвайного депо пополнился 31-м новым вагоном. В ближайшее время ждем еще три.
Напомним, работа по обновлению подвижного состава продолжается при поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.
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