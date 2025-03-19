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Мы начали отгрузку новых троллейбусов 6281.01 «Адмирал» для Балаково с «Энгельсского завода электрического транспорта».

Напомним, что партия из 4 троллейбусов с увеличенным автономным ходом поступят в город до конца марта.

Комментарий генерального директора «ПК Транспортные системы» Александра Дубровкина:

«Мы приступили к отгрузке „Адмиралов“, которые скоро пополнят балаковский троллейбусный парк. Планируем завершить поставку в срок, тем более что логистика не самая сложная, ведь и Энгельс, где находится наш завод, и Балаково расположены в одном регионе»

Активную поддержку модернизации электротранспорта Балакова и Саратова оказывает Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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