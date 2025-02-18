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d-tatarinov 18 февраля 2025, 17:08 273 Транспорт, спецтехника и логистика

УКВЗ начал поставку новой партии трамваев в Ярославль

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 © www.ukvz.ru

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках договора, заключенного с концессионером ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль», начал отгрузку новой партии трамвайных вагонов в столицу Золотого кольца. Всего в течение 2025 года будет изготовлено 20 трамваев.

Новые трамваи для Ярославля — односекционные со 100% низким уровнем пола. Вагоны оснащены климат-контролем, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами информирования, камерами видеонаблюдения.

В салоне спроектированы широкие проходы, трамваи оборудованы откидными аппарелями — устройствами для комфортной посадки-высадки маломобильных пассажиров. Трамвайные вагоны УКВЗ отличаются плавным ходом, удобны и комфортны для проезда всех групп населения и пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, предприятие Роскосмоса уже изготовило для Ярославля 27 полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в 2023 — 2024 годах.

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Источник: https://www.ukvz.ru/media/novosti/g...-novoy-partii-tramvaev-v-yaroslavl/

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