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d-tatarinov 18 февраля 2025, 17:31 3353 Транспорт, спецтехника и логистика

В Газпром Саратов прибыли пять автобусов КамАЗ-5222

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 © t.me

В Общество прибыли пять автобусов КамАЗ-5222 в новом дизайне.

Наше предприятие — первое из дочерних компаний «Газпрома», куда на опытную эксплуатацию поступили эти современные красавцы.

Эстетичные внешние данные — не единственное достоинство новобранцев.

 © t.me

Они оснащены мощными газовыми двигателями и отличаются повышенным запасом бездозаправочного хода.

 © t.me

Система безопасности включает множество камер, как изнутри, так и снаружи.

Комфорт и удобство салона уже совсем скоро смогут оценить работники саратовских и ближайших к областному центру филиалов.

 © t.me

По результатам тестовой эксплуатации специалисты Общества направят в ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ» подробный отчет.

 © t.me

Материал о поступлении новых автобусов читайте в очередном выпуске корпоративной газеты «Голубая магистраль».

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Источник: https://t.me/pao_kamaz

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