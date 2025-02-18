В Газпром Саратов прибыли пять автобусов КамАЗ-5222

В Газпром Саратов прибыли пять автобусов КамАЗ-5222Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Общество прибыли пять автобусов КамАЗ-5222 в новом дизайне.
Наше предприятие — первое из дочерних компаний «Газпрома», куда на опытную эксплуатацию поступили эти современные красавцы.
Эстетичные внешние данные — не единственное достоинство новобранцев.
Они оснащены мощными газовыми двигателями и отличаются повышенным запасом бездозаправочного хода.
Система безопасности включает множество камер, как изнутри, так и снаружи.
Комфорт и удобство салона уже совсем скоро смогут оценить работники саратовских и ближайших к областному центру филиалов.
По результатам тестовой эксплуатации специалисты Общества направят в ПАО «Газпром» и ПАО «КАМАЗ» подробный отчет.
Материал о поступлении новых автобусов читайте в очередном выпуске корпоративной газеты «Голубая магистраль».
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d-tatarinov.livejournal.com
18.02.2517:42:53