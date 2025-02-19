Минивэн «Соболь NN» с полным приводом начали продавать в России

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В России стартовали продажи нового полноприводного минивэна «Соболь NN 4×4», цена новинки с учетом специальных акций и льготных условий стартует от 4,02 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании «Современные транспортные технологии» (СТТ), которое поступило «Известиям» 19 февраля.

Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель G 2.5 мощностью 149,6 л.с. (420 Нм), в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач. «Соболь NN 4×4» оснащен системой полного привода Part-Time. Она позволяет подключать переднюю ось при движении по скользким поверхностям или бездорожью, а на дорогах с хорошим покрытием крутящий момент передается только на задние колеса.

Предусмотрены блокировка дифференциала заднего моста и понижающий редуктор планетарного типа в раздаточной коробке с высоким передаточным числом — 2,82 (его называют рекордным для этого класса автомобилей). Дорожный просвет под картером заднего моста составляет 220 мм, а устойчивость при боковом крене — до 40°. Спереди подвеска независимая, сзади — рессорная. Дисковые вентилируемые тормоза на всех колесах оснащены системой ABS.

В салоне могут разместиться семь человек, включая водителя. Кресла третьего ряда перемещаются по специальным салазкам, второй и третий ряды можно разложить в спальное место. Рулевая колонка регулируется по наклону. В базовой комплектации автомобиль оснащен кондиционером и зимним пакетом, включающим электроподогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений. Также в стандартном оснащении доступны бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, электромеханический стояночный тормоз, электронное управление раздаточной коробкой, мультимедийная система со встроенной навигацией, датчики света и дождя, а также круиз-контроль.

Кузов минивэна закреплен на раме и защищен от коррозии благодаря применению оцинкованной стали, технологии катафорезного грунтования и заводской обработке днища пластизолями и скрытых полостей воском. Компания гарантирует отсутствие сквозной коррозии на протяжении 12 лет.

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ГК «СТТ»

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