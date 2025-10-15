MAX
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4×4» с большой кроватью

© ixbt.com

ГАЗ представил новую модификацию полноприводного «Соболя NN 4×4" — восьмиместный микроавтобус с трансформируемым салоном. Автомобиль сертифицирован как легковой категории B/M1.

Салон оборудован двумя диванами «Тандем» на общих рельсах, с раздельно регулируемыми подушками и спинками для создания большого спального места.

© ixbt.com
© www.ixbt.com

Глубина багажного отделения варьируется за счёт перемещения или полного снятия диванов с быстросъёмных креплений. Переднее одноместное кресло обеспечивает свободный проход из кабины в салон.

Ранее семиместные версии имели фиксированный второй ряд, который можно было разворачивать лишь на 180 градусов. В новой версии возможности трансформации салона расширены.

© ixbt.com
© www.ixbt.com
© www.ixbt.com

https://t.me/s/truksandall

Фото «Современные транспортные технологии"/ГАЗ

Источник: www.ixbt.com

