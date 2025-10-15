ГАЗ представил новую модификацию полноприводного «Соболя NN 4×4" — восьмиместный микроавтобус с трансформируемым салоном. Автомобиль сертифицирован как легковой категории B/M1.
Салон оборудован двумя диванами «Тандем» на общих рельсах, с раздельно регулируемыми подушками и спинками для создания большого спального места.
Глубина багажного отделения варьируется за счёт перемещения или полного снятия диванов с быстросъёмных креплений. Переднее одноместное кресло обеспечивает свободный проход из кабины в салон.
Ранее семиместные версии имели фиксированный второй ряд, который можно было разворачивать лишь на 180 градусов. В новой версии возможности трансформации салона расширены.
Фото «Современные транспортные технологии"/ГАЗ
